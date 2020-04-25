Мишустин утвердил дополнительную отсрочку по страховым взносам для малого и среднего бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил дополнительную отсрочку по страховым взносам для малых и средних предприятий в отраслях, пострадавших от ограничений в связи с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

«Малые и средние предприятия из пострадавших отраслей экономики наряду с микробизнесом смогут приостановить страховые платежи в государственные внебюджетные фонды», - информирует правительство.

Отсрочка по выплатам будет действовать в течение 4-6 месяцев. После этого срока бизнес сможет воспользоваться рассрочкой по налогам и сборам и выплачивать их равными долями на протяжении года. Данная мера будет доступна компаниям, которые зарегистрированы в реестре субъектов МСП.

В сообщении отмечается, что в число пострадавших отраслей входят общепит, дополнительное образование, выставочная деятельность, бытовые услуги, гостиничный бизнес, туризм.

Налоговые каникулы и отсрочки по страховым взносам входят в первый пакет мер помощи экономике, кабинет министров утвердил его по поручению президента России Владимира Путина.