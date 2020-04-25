Кверху «брюхом» на снегу: кадры с места жесткой посадки Ми-26 на Ямале

Появились первые кадры с места жесткой посадки вертолета Ми-26 в Ямало-Ненецком автономном округе. На ролике, опубликованном очевидцем на популярном видеохостинге, зафиксировано место происшествия. На кадрах виден сам вертолет, рядом с которым работают представители экстренных служб.

По последним данным, в результате жесткой посадки на вертолетной площадке месторождения «Русское» пострадали шесть человек. На борту вертолета находились 5 пассажиров и 3 члена экипажа. Инцидент произошел утром в субботу.

К месту жесткой посадки Ми-26 выехала следственная группа для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Среди пострадавших есть член экипажа, у которого диагностированы переломы ребер и позвоночника.

По неподтвержденной информации, на данный момент рассматривается несколько причин жесткой посадки, среди которых отказ техники в сложных метеоусловиях и ошибка пилотирования.