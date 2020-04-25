Особый старт: в Роскосмосе раскрыли подробности полета Ракеты Победы к МКС

Ракета-носитель «Союз-2.1а», прозванная ракетой Победы, будет запущена в субботу рано утром с космодрома Байконур. На ней к Международной космической станции (МКС) отправится транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-14».

Согласно расчетам, через 10 минут после отрыва от стартового стола космодрома, корабль будет выведен на околоземную орбиту. После двух витков вокруг планеты, «Прогресс» причалит к стыковочному модулю «Звезда». Все манипуляции будут выполнены по сверхбыстрой схеме и займут около 3,5 часов.

Стыковка космического грузовика с МКС будет происходить в автоматическом режиме под контролем российских космонавтов Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, сообщает ТАСС.

Пуск «Союза-2.1а» приурочен к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. По этому случаю на корпус ракеты нанесена особая символика – логотип годовщины и изображение георгиевской ленты. В отсеках корабля находится около 1 350 кг сухих грузов, баки с водой и баллоны с кислородом, а также топливо. В качестве приятного сюрприза, обитателям орбитальной станции передадут фрукты и колбасные изделия.