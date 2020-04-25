Кабмин одобрил законопроект о запрете банкам блокировать счета без объяснения причин

Правительство РФ одобрило проект федерального закона, который будет запрещать банкам блокировать счета клиентов без объяснения причин. Соответствующий документ опубликован в субботу, 25 апреля, на сайте кабмина и будет внесен на рассмотрение в Госдуму.

Ранее Михаил Мишустин пояснял, что обсуждаемый законопроект будет запрещать банкам расторгать договор без объяснения причин или отказывать в совершении операций. Премьер-министр отмечал, что в проекте закона предусмотрели возможность для банков отказываться от совершения операций, если при проверке появляется обоснованное подозрение «в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма», пишет ТАСС.

Ранее ЦБ РФ призвал изменить критерии, по которым операции с денежными средствами могут быть признаны сомнительными и привести к блокировке счетов. Регулятор предложил исключить из списка критериев основание, когда клиент проводит операции, несмотря на высокие заградительные тарифы или комиссии.