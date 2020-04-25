СК РФ сообщил о шести пострадавших при жесткой посадке МИ-26 на Ямале

В субботу утром, в результате жесткой посадки вертолета Ми-26 в Ямало-Ненецком автономном округе пострадали шесть человек. Об этом сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ.

«По предварительной информации, пострадали шесть человек. Подробности произошедшего выясняются», - приводит РИА Новости сообщение ведомства.

На место происшествия, которое случилось в Тазовском районе на вертолетной площадке месторождения «Русское» выехала следственная группа. Организована проверка.

Ранее сообщалось, что на борту вертолета находились 8 человек, из которых 5 пассажиров и 3 члена экипажа. Сообщалось о 56-летнем мужчине с тяжелыми травмами, у которого диагностированы переломы ребер и позвоночника.

По непроверенной информации, рассматриваются несколько причин жесткой посадки, среди которых отказ техники в сложных метеоусловиях и ошибка пилотирования.