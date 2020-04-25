Более 3 тысяч человек вылечились от коронавируса в Москве

В Москве за прошедшие сутки после полученного лечения выписались из больниц 312 пациентов, у которых диагностировали коронавирус. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в последние дни растет быстрым темпом», - отметила вице-мэр.

Она сообщила, что общее число выздоровевших от коронавиурсной инфекции людей увеличилось до 3047. Ракова призвала москвичей не заниматься самолечением. Она отметила, что в каждом конкретном случае лечение назначает врач в зависимости от симптомов и тяжести заболевания.

Накануне Анастасия Ракова предупредила, что на начальном этапе коронавирусную инфекцию невозможно отличить от обычной простуды. Она отметила, что в условиях пандемии очень важно оставаться дома и внимательно прислушиваться ко всем сигналам и процессам, происходящим в организме.