«Что это за флаг?»: Небензя указал представителю Косова на грубое нарушение процедур СБ ООН

Постоянный представитель Российской Федерации в ООН Василий Небензя упрекнул главу МИД в техническом правительстве непризнанного Косова Глаука Конюфца в нарушении процедур СБ ООН.

Представитель края выступил на фоне желто-голубого флага непризнанной республики. В ходе выступления, которое из-за пандемии коронавирусной инфекции проводилось в режиме видеоконференции, обсуждалась миссия ООН в Косово.

«Мы внимательно выслушали то, что рассказал нам сегодня господин Конюфца. Кстати, я смотрю на флаг на фоне изображения господина Конюфца и не могу разобрать, что это за флаг. Судя по цветам, это может быть шведский, или, может быть, украинский флаг, или, может, Барбадос. Учитывая, что мы обсуждаем Балканы, может быть, это Босния и Герцеговина», - цитирует РИА Новости предположение Небензи.

Российский постпред обратился к руководству миссии с просьбой провести необходимую разъяснительную работу на тему допустимой символики во время выступлений в рамках СБ ООН.

Вооруженное противостояние албанских сепаратистов, армии и полиции Сербии в 1999 году привело к бомбардировкам Югославии войсками НАТО. Семнадцатого февраля 2008 года, в одностороннем порядке, косово-албанские сепаратисты провозгласили независимость от Сербии. Принятое решение резко осудили Сербия, Россия, Китай, Израиль, Испания и ряд других государств.