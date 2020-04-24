Московские власти рассказали об особенностях коронавируса
Коронавирусную инфекцию на первых этапах невозможно отличить от обычной простуды. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Инфекция так глубоко проникла в город, и ее особенность в том, что на начальном этапе ее практически невозможно отличить от банальной простуды», - сказала вице-мэр в эфире Первого канала.
Анастасия Ракова отметила, что в условиях пандемии очень важно оставаться дома и внимательно прислушиваться ко всем сигналам и процессам, происходящим в организме.
Ранее вице-мэр рассказала о процедуре переливания плазмы крови от выздоровевших от коронавируса людей, которая на сегодняшний момент является наиболее эффективной. По словам Раковой, пациенты, прошедшие процедуру, быстрее идут на поправку.