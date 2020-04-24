Названы новые нетипичные симптомы коронавируса

Заболевание инфекцией коронавируса у пожилых пациентов бывает выявить довольно сложно, поскольку типичных признаков COVID-19 у них может попросту не наблюдаться. Зарубежные медики установили, что в некоторых случаях пациенты из группы риска испытывают довольно нетипичные проявления наличия инфекции, что не позволяет ее определить и назначить правильное лечение раньше.

Как сообщает CNN Health, многие пациенты старше 65 лет реагируют на заражение коронавирусом внезапным проявлением апатии, головокружением, отказом от пищи и общения, а также склонностью ко сну. Это связано со снижением иммунитета у людей в почтенном возрасте.

Проявлению признаков инфекции могут мешать также хронические заболевания, например, неврологического характера, при которых пациенты болеют COVID-19 без кашля.

В иных случаях пациенты с коронавирусом просто не могут сообщить о своих недомоганиях, поскольку у них присутствуют когнитивные нарушения, мешающие им сделать это.

Напомним, к типичным признакам COVID-19 относятся кашель, одышка, лихорадка, потеря обоняния, наличие сыпи на коже.