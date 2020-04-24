ВОЗ одобрила девять российских вакцин против COVID-19

Девять российских разработок вакцин против коронавируса включены в список перспективных Всемирной организацией здравоохранения.

Как сообщает официальный российский штаб по контролю за распространением инфекции COVID-19, шесть из девяти препаратов были созданы в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

ВОЗ приводит данные, согласно которым в мире зафиксированы 2,47 миллиона случаев заражения коронавирусом. Пандемия затронула почти все страны.

В России на сегодня насчитывается 62773 заболевших COVID-19, из них 4774 заразились за последние сутки. 4891 человека выздоровели, 555 пациентов умерли.