Сбербанк сообщил о новых видах мошенничества из-за коронавируса

О новых видах мошенничества на фоне распространения коронавирусной инфекции сообщил Сбербанк. В кредитная организация изучили приемы злоумышленников и составили приемы с рекомендациями по защите.

Сообщается, что чаще всего мошенники делают рассылку от крупных компаний и организаций, таких как ВОЗ, или предлагают приобрести по низкой цене индивидуальные средства защиты. В результате клиенты попадают на сайты-ловушки, с помощью которых у них похищают данные карты, а затем и деньги.

Другой популярный вид мошенничества – это рассылка в соцсетях и мессенджерах от имени государственных организаций, которые якобы предлагают получить компенсацию за ущерб, причиненный пандемией коронавируса, пишет газета «Ведомости».

«Такие компенсации – это 100-процентная афера», - говорится в рекомендациях банка.

Еще один вид мошенничества связан с предложениями пройти обследование на коронавирусную инфекцию. Злоумышленники предлагают зарегистрироваться на очередном сайте-ловушке, установить программу на стационарный компьютер или приложение в телефоне. Таких предложений также стоит остерегаться, предупреждают специалисты кредитной организации.

Ранее в МВД заявили, что в условиях коронавируса киберпреступность является главной проблемой для полицейских. Кибермошенники начали действовать более грамотно, сплоченно и профессионально.