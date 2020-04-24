На крупнейшей в РФ шахте произошел пожар

В ночь на пятницу, 24 апреля, в шахте «Распадская» в Кемеровской области произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС РФ.

По последним данным, самостоятельно эвакуировались 167 человек, 13 человек остаются под землей для поддержания жизнеобеспечения в забое. В 07.08 по местному времени (03.08 по Москве) пожар был ликвидирован на площади 13 квадратных метров.

«В 04:55 (02:55 мск) поступил сигнал о пожаре на глубине 400 метров в тупиковом забое вентиляционного штрека шахты “Распадская”», - приводит сообщение ТАСС.

Сообщается, что пострадавших в результате пожара нет. По предварительной информации, произошло возгорание кабеля проходческого комбайна.

«Распадская» является крупнейшей угольной шахтой в России. Первый уголь в ней начали добывать в 1973 году. Три года назад в Кузбассе произошло знаковое событие, на шахте ввели в эксплуатацию новый угольный разрез, который укрепил лидерские позиции нашей страны в этой сфере.