В Минобрнауки оценили снижение стоимости учебы в ВУЗе при переходе на дистанционное обучение

В Министерстве образования и науки РФ пришли к заключению относительно решения вопроса с пересмотром стоимости обучения в вузах в сторону ее снижения в связи с переходом студентов на дистанционную формой занятий с преподавателями.

Согласно заявлению ведомства, стоимость учебы в вузе при переходе на удаленную систему образования может быть снижена только в случае ухудшения качества обучения.

Данное решение было принято на обсуждении с представителями российского союза ректоров и ассоциации ведущих вузов России.

Как заявлял ранее министр науки и образования Валерий Фальков, данная проблема актуальна в условиях самоизоляции студентов и преподавателей, однако ее универсального решения быть не может. Это объясняется тем, что каждый вуз подошел к выбору формата дистанционного обучения индивидуально, и единые критерии его качества установить довольно сложно.

Фальков напомнил, что в вузах уже запущена специальная программа по содействие в трудоустройстве студентов, при этом те из них, кто потерял подработку из-за пандемии, получат субсидии.