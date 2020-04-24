Советы врача: 10 правил посещения магазина во время коронавируса

Врач-педиатр высшей категории Евгений Комаровский, получивший известность благодаря телепроекту для молодых мам, сформулировал правила, которых нужно придерживаться при посещении магазина в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции.

В первую очередь специалист порекомендовал составить четкий план покупок перед тем, как отправляться за ними, пишут «Известия». Идти при этом нужно в тот магазин, где вы уже хорошо знакомы с расположением товаров в торговом зале. Делать это лучше всего не в часы пик. С собою обязательно взять санитайзер, чтобы была возможность обработать ручки тележек и корзин. Вернувшись домой после посещения торгового заведения, обязательно вымыть руки мылом с теплой воде не менее 20 секунд. После этой гигиенической процедуры на них также следует нанести антисептический гель или раствор.

Доктор предупредил, что во избежание контакта с людьми в многоэтажном магазине наверх следует подниматься на лифте, а вниз - спускаться по лестнице.

Ранее доктор Комаровский дал советы по правильной дезинфекции медицинских масок, оговорив, что после обработки средствами защиты можно пользоваться повторно, что будет уместно, если у вас недостаточно финансовых средств на покупку новых масок.