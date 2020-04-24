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Пылающая земля и стена дыма: кадры тушения природных пожаров в Забайкалье

Тамара Астапенкова
07:32 24.04.2020
По информации регионального МЧС РФ, угрозы населенным пунктам в Читинском районе нет.
© Видео: МСЧ РФ © Фото: МЧС РФ

Опубликовано видео тушения природных пожаров, которые бушуют возле 4 сел Читинского района в Забайкальском крае. Для защиты населенных пунктов задействованы 250 человек и 50 единиц техники, сообщает региональный МЧС РФ.

В четверг вечером произошла смена ветра, что вызвало осложнение обстановки возле сел Иван-Озеро, Преображенка, Беклемишево и Танха. На подходах к Иван-озеру была сосредоточена пожарно-спасательная техника. Для обеспечения непрерывного водоснабжения пожарных автоцистерн от озера были проложены магистральные линии.

Степные палы, которые двигались в направлении села Беклемишево были ночью ликвидированы. Возле села Преображенка бульдозерами производится опашка прилегающей территории. Сложной обстановка сохраняется в районе села Танха.

«На место прибыл бульдозер для опашки. О действующих пожарах оповещены жители села. Это превентивная мера, чтобы в случае ухудшения ситуации население было готово покинуть свои дома», - говорится в сообщении ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю.

По информации синоптиков, в Забайкальском крае сохраняется ветреная погода. С 24 по 26 апреля ожидается сильный ветер с порывами 15-20 метров в секунду. В пятницу, 24 апреля, в регионе объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра с порывами 25-28 метров в секунду. По информации МЧС, на данный момент угрозы населенным пунктам в Читинском районе нет.

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