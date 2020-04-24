Во Владивостоке умерла автор конфет «Птичье молоко»

Во Владивостоке не стало Почетного жителя города, 87-летнего мастера-кондитера высшего класса Анны Чулковой. Она стала известна созданием своих знаменитых на всю страну фирменных сладостей - конфет «Птичье молоко».

О том, что умерла Герой Социалистического труда и лауреат Государственной премии СССР, которая занесена в Золотую книгу Почета министерства пищевой промышленности РСФСР и книгу Трудовой славы СССР, сообщила мэрия столицы Приморья.

«Администрация города Владивостока и Совет почетных граждан выражают глубокие соболезнования родным и близким Анны Федоровны Чулковой», - отмечено в сообщении.

Родившись 24 апреля 1934 года в селе Теродей Рязанской области, Анна с семьей в 1940 году переехала на Дальний Восток по программе переселения. Трудиться она начала с 16 лет, придя работать на Владивостокскую кондитерскую фабрику. С 1993 года завод по изготовлению кондитерских изделий переименовали в «Приморский кондитер».

В 1967 году команда кондитеров Приморья во главе с Анной Чулковой разработала самый удачный рецепт в СССР конфет «Птичье молоко», внедрив также первыми в стране механизированную технологию их производства. За это Чулкова была награждена орденом Ленина, а впоследствии ей присудили и другие почетные награды.

Анна Федоровна является также автором полюбившихся многих кондитерских изделий - шоколадно-вафельного торта «Мечта», конфет «Комета», «Метеорит» и «Золотой Рог». За последние она удостоилась бронзовой медали ВДНХ.