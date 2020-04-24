Роспотребнадзор рассказал о технике безопасности при заказе еды на дом

При заказе еды на дом в связи с мерами предосторожности, принятыми из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, курьеры по доставке еды на дом должны соблюдать правила личной гигиены. Об этом говорится в рекомендациях по технике безопасности, выпущенными Роспотребнадзором.

Как указано в документе, курьеры обязаны приносить заказы клиентам в перчатках, медицинских масках или респираторах, использовать антисептики или салфетки для обработки рук и быть в чистой форменной одежде. Кроме того, у каждого доставщика еды должна быть при себе медицинская книжка.

«При вручении заказа курьер должен оставить емкость (короб) у двери, отойти от нее на 1,5 метра и сообщить и доставке по телефону», - говорится в рекомендации ведомства.

Меры предосторожности обязан соблюдать и получатель заказа на дом. Оплату за доставку «посылки» клиент должен производить бесконтактным способом, то есть он-лайн через интернет, а после получения заказа вымыть руки с мылом.