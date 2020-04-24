Китай раскрыл название первой марсианской миссии

В пятницу, 24 апреля, власти Китая раскрыли название национальной программы по освоению Марса. Первая миссия по исследованию планеты будет называться «Тяньвэнь-1». Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Одновременно была обнародована и эмблема проекта «Ланьсин Цзютянь». Она представляет полукруг, по орбитам которого расположены планеты Солнечной системы. Полукруг символизирует первую букву в слове China («Китай») и Cooperation («Сотрудничество»).

Осенью 2019 года Китай обнародовал изображение первого космического корабля, которому предстоит отправиться на Марс. Сообщалось, что менее чем через два года власти страны планируют высадить первый десант исследователей на Красную планету. И по заверению ученых, в 2020 году уже все готово для запуска зонда.