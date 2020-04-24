Минэнерго США заявило о планах вытеснить Россию и КНР с рынка ядерных технологий

Соединенные Штаты должны стать мировым лидером в экспорте технологий ядерной энергетики. Чтобы добиться цели, им необходимо вытеснить с этого рынка Россию и Китай. Такую задачу поставило Минэнерго США.

В документе, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что в числе прочего нужно не допустить сближения РФ и КНР с некоторыми восточноевропейскими и африканскими государствами. Кроме того, предлагается в целях «обеспечения национальной безопасности» отказывать в импорте ядерного топлива, которое было произведено в России или Китае.

В Минэнерго США отметили, что все вышеуказанное может представлять для Вашингтона серьезные геополитические вызовы. Именно поэтому в ведомстве выступили с предложением понизить количество ввозимого в США ядерного топлива из России.

На сайте ведомства сказано, что данную стратегию уже передали для рассмотрения Дональду Трампу.