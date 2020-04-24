Армия САР подготовила полевые госпитали для больных коронавирусом

Полевые госпитали, которые сирийская армия разворачивает на освобожденных от террористов территориях, уже принимают пациентов с коронавирусной инфекцией. Кроме самих обсервационных пунктов, в Сирии работают мобильные медицинские посты на автотрассах, где у водителей измеряют температуру.

На свободной от радикалов территории больные COVID-19 могут чувствовать себя в безопасности. Для их лечения есть все необходимое. Врачи готовы принимать заболевших из ближайших провинций. Пока мощности полевых госпиталей не позволяют наблюдать за пациентами более двух суток.

По оценкам национального Минздрава, в Сирии инфицированы 42 человека, троих спасти не удалось. Согласно информации межведомственных координационных штабов России и Сирии, власти республики прилагают значительные усилия по купированию угрозы на подконтрольных правительству районах.