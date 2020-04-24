Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Ситуация в Сирии Коронавирус ТЕГИ

Армия САР подготовила полевые госпитали для больных коронавирусом

Ян Брацкий
05:40 24.04.2020
По данным Минздрава Сирии, всего в стране инфицированы 42 человека, выздоровели шесть пациентов, трое умерли.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Полевые госпитали, которые сирийская армия разворачивает на освобожденных от террористов территориях, уже принимают пациентов с коронавирусной инфекцией. Кроме самих обсервационных пунктов, в Сирии работают мобильные медицинские посты на автотрассах, где у водителей измеряют температуру.

На свободной от радикалов территории больные COVID-19 могут чувствовать себя в безопасности. Для их лечения есть все необходимое. Врачи готовы принимать заболевших из ближайших провинций. Пока мощности полевых госпиталей не позволяют наблюдать за пациентами более двух суток.

По оценкам национального Минздрава, в Сирии инфицированы 42 человека, троих спасти не удалось. Согласно информации межведомственных координационных штабов России и Сирии, власти республики прилагают значительные усилия по купированию угрозы на подконтрольных правительству районах.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата23.04.2020, 18:23
Собянин: Москва пока не вышла на плато по коронавирусу
Дата23.04.2020, 07:13
Огонь по воздушным целям: кадры учений боевых кораблей Балтфлота
Дата23.04.2020, 16:45
UEFA оставил название Евро-2020 для перенесенного на 2021 год чемпионата Европы
Дата23.04.2020, 18:59
Передача обновленных «Белых лебедей» ВКС России: кадры из Казани
Дата22.04.2020, 12:11
Подполковник, который не кланялся пулям: как Михаил Диасамидзе повлиял на исход битвы за Сталинград
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Ситуация в Сирии
05:40 В стране и мире
Видео
Армия САР подготовила полевые госпитали для больных коронавирусом
06:35 Армия
Видео
В военной полиции РФ рассказали об отношении сирийцев к российско-турецкому патрулю
10:00 В стране и мире
За месяц 27 боевиков сдались властям Сирии
07:44 В стране и мире
Видео
В Идлибе состоялось очередное совместное патрулирование России и Турции
01:28 В стране и мире
Главы МИД России, Ирана и Турции проведут онлайн-встречу по Сирии
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
06:37 В стране и мире
Китай раскрыл название первой марсианской миссии
06:05 В стране и мире
Видео
Опасные эксперименты Киева: какую угрозу представляют украинские АЭС
05:40 В стране и мире
Видео
Армия САР подготовила полевые госпитали для больных коронавирусом
05:02 Армия
Видео
Своевременная помощь: специалисты из России продезинфицировали три объекта в провинции Брешиа
05:00 Армия
Видео
Готов к работе: в медцентре Минобороны в Одинцово завершена наладка оборудования
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
«Жизнь в городе-призраке»: Rolling Stones выпустила песню впервые за 8 лет
Российские банки рассказали о новых трюках мошенников на фоне пандемии COVID-19
Ученые назвали главные «мишени» коронавируса в человеческом организме
Названа температура, при которой погибает коронавирус
В РАН объяснили слухи об искусственном происхождении коронавируса
Ученый раскрыл детали проекта СССР по высадке человека на Венеру
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.