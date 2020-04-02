Эксперты назвали лучшую диету для лечения COVID-19

По словам специалистов Военно-медицинской академии имени Кирова, зараженным коронавирусом необходимо соблюдать диету №15, которая рекомендована при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Отмечается, что при соблюдении данного режима необходимо ограничить употребление молока, грубой клетчатки, острых блюд и пряностей.

Помимо этого стоит исключить шоколад, копчености, консервы, жирное и мучное.

В рационе должны преобладать легкие продукты - каши, творог, овощи, нежирное мясо птицы, рыба, а также вчерашний хлеб.

«К диете назначают комплекс витаминов, аскорбиновую кислоту до 600-900 мг/сутки, а для укрепления стенки сосудов - витамин Р до 150-300 мг/сутки», - пишет ТАСС.

Заболевание COVID-2019 было выявлено у 2777 россиян.