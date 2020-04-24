Объект для атаки: выяснилось, какие клетки COVID-19 поражает в первую очередь

Ученые из США обнаружили в организме человека наиболее уязвимые перед коронавирусной инфекцией клетки. Ими оказались клетки в легких, носовых пазухах и кишечнике. Например, те, которые отвечают за выработку слизи в носу, имеют в своем составе два протеина, необходимых коронавирусу для проникновения внутрь клетки.

Кроме того, в процессе своей эволюции COVID-19 приобрел весьма опасные черты, уточнят врачи Бостонской детской больницы. Он научился влиять на интерфероны, вырабатываемые организмом для борьбы с вирусами. Эти открытия должны приблизить ученое сообщество к созданию эффективной сыворотки от главной напасти 2020 года, сообщает Daily Mail.

О коронавирусе мир узнал в конце прошлого года, когда власти Китая сообщили о вспышке необычной пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй. Когда стало ясно, что болезнь стремительно распространяется, город закрыли на карантин. Однако, сдержать вирус внутри КНР не удалось, и он распространялся по всем странам.

На данный момент, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, в мире официально подтверждено более 2,6 миллиона случаев инфицирования коронавирусом, около 187 тысяч скончались от вызываемых им осложнений.