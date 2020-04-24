«Булыжная мостовая»: в Минздраве рассказали, как выглядят легкие у зараженных COVID-19

На томографических снимках легкие у пациентов, зараженных коронавирусом, напоминают булыжную мостовую. Именно так, по словам главного пульмонолога Министерства здравоохранения России Сергея Авдеева, выглядят поражения.

«Наши рентгенологи, описывая снимки легких при ковидных пневмониях, употребляют такие термины как "булыжная мостовая", эффект "матового стекла"», - рассказал Авдеев в интервью «Ленте.ру».

Врач подчеркнул, что у инфицированных COVID-19 пневмония возникает в 95% случаев, однако протекает она по-разному: у кого-то симптомы не появляются, а кто-то нуждается в искусственной вентиляции легких.

По состоянию на 23 апреля, в России коронавирусом заражены 62 733 человека, скончались 555, выздоровел 4891 пациент.