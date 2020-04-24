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«Булыжная мостовая»: в Минздраве рассказали, как выглядят легкие у зараженных COVID-19

Иван Линдеманн
04:14 24.04.2020
Пораженные области врачи также называют эффектом «матового стекла».
«Булыжная мостовая»: в Минздраве рассказали, как выглядят легкие у зараженных COVID-19
© Фото: CHROMORANGE Knut Niehus globallookpress

На томографических снимках легкие у пациентов, зараженных коронавирусом, напоминают булыжную мостовую. Именно так, по словам главного пульмонолога Министерства здравоохранения России Сергея Авдеева, выглядят поражения.

«Наши рентгенологи, описывая снимки легких при ковидных пневмониях, употребляют такие термины как "булыжная мостовая", эффект "матового стекла"», - рассказал Авдеев в интервью «Ленте.ру».

Врач подчеркнул, что у инфицированных COVID-19 пневмония возникает в 95% случаев, однако протекает она по-разному: у кого-то симптомы не появляются, а кто-то нуждается в искусственной вентиляции легких.

По состоянию на 23 апреля, в России коронавирусом заражены 62 733 человека, скончались 555, выздоровел 4891 пациент.

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