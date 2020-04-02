Супергерои в костюмах химзащиты: новые кадры дезинфекции пансионатов в Италии

Российские военные специалисты вчера, 1 апреля, провели полную дезинфекцию и санитарную обработку трех пансионатов для пожилых людей в населенных пунктах Брембато Сопра, Понта Сан Пьетро и Понтида.

Все внутренние помещения и прилегающие территории лечебных учреждений были обработаны аэрозольными дезинфицирующими растворами.

Врачи-эпидемиологи выработали рекомендации для руководства и медицинского персонала пансионатов по поддержанию противоэпидемического режима и недопущения распространения инфекции.

Всего Российскими военными врачами-эпидемиологами и специалистами войск РХБЗ Минобороны России совместно с итальянскими военными специалистами полностью обработаны и дезинфецированы уже 17 пансионатов для пожилых людей в городах Ломбардии.

В противоэпидемических мероприятиях ежедневно задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций.