Космический локомотив: в НПО им. Лавочкина приступили к созданию разгонного блока для «Союза-5»

Российское научно-производственное объединение им. Лавочкина приступило к созданию нового разгонного блока «Фрегат-СБУ» для разрабатываемой российской ракеты «Союз-5». Эксперты прогнозируют его появление в течение трех лет, при этом, работы не потребуют существенных финансовых затрат, добавили в НПО.

«АО "НПО Лавочкина" на базе разгонного блока "Фрегат-СБ" приступило к созданию разгонного блока "Фрегат-СБУ", который отличается от "Фрегата-СБ" только размерами сбрасываемого блока баков. Применение ранее апробированных технических решений позволяет в кратчайшие сроки, не более трех лет, с минимальными финансовыми затратами создать разгонный блок, обеспечив его высокую надежность с самого начала эксплуатации», - цитирует РИА Новости заявление генерального директора предприятия Владимира Колмыкова.

Разгонный блок разрабатывается специально для ракеты «Союз-5» при ее запусках с космодрома Байконур. Характеристики разрабатываемого изделия, по словам Колмыкова, обеспечивают «Союзу-5» все конкурентные преимущества на мировом рынке. Оснащенная таким образом ракета, способна вывести на геостационарную орбиту груз массой более 2,5 тонн, а на геопереходную орбиту – 5 тонн.

Колмыков уточнил, что технология сбрасываемого блока баков – абсолютная новинка. При этом, компоновочная, силовая и пневмогидравлическая схемы полностью заимствуются со сбрасываемого блока баков разгонного блока «Фрегат-СБ».