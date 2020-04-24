Названа температура, при которой погибает коронавирус

Американские ученые представили доклад, в котором рассказали, как ведет себя коронавирус при разных температурах. Выяснилось, что он устойчив к сухому и холодного климату, а в теплом и влажном погибает быстрее.

Как сообщает издание Metro, период полураспада вируса в капле слюны составит 18 часов в том случае, если температура на поверхности - 21-23 градуса, а влажность - 20%. Если же влажность вырастет вчетверо, то период полураспада снизится до 6 часов. А при температуре в 35 градусов и влажности 80% он ускорится до 1 часа. В летнее время, когда на улице ярко светит солнце, а температура составляет 21-23 градуса, вирус может умереть спустя всего 2 минуты.

Ссылаясь на эти данные, Дональд Трамп предложил лечить коронавирус с помощью солнечного света. Президент США заявил, что можно «доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще».