Постпредство России в ООН раскритиковало позицию Киева по резолюции об отмене санкций

В постпредстве России в ООН раскритиковали позицию Украины по резолюции о снятии санкций в условии пандемии. Инициатива России касалась развивающихся стран, гуманитарная и экономическая ситуация в которых не позволяет эффективно бороться с коронавирусной инфекцией.

«Доблестных украинских борцов с реальностью не смущает кощунственность их позиции. От реализации резолюции выиграли бы многие потенциальные жертвы пандемии, прежде всего в развивающихся странах, находящихся в уязвимом положении, до которых нашим украинским коллегам, по-видимому, нет дела», - цитирует ТАСС заявление постпредства России.

Россия ранее направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу обращение с призывом о снятии односторонних санкций в связи со стремительным распространением в мире коронавирусной инфекции. В российском внешнеполитическом ведомстве тогда напомнили, что рестрикции идут в разрез с нормами международного права и наносят существенный урон социально-экономическому развитию государств.

Позже Россия внесла на рассмотрение Генассамблеи ООН инициативу о принятии декларации для объединения усилий в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Инициатива предусматривает оказание помощи наиболее пострадавшим от эпидемии государствам.