«Жизнь в городе-призраке»: Rolling Stones выпустила песню впервые за 8 лет

Легенды британского рок-н-ролла группа Rolling Stones выпустили новую песню впервые за 8 лет. Композиция называется Living in a Ghost Town - «Жизнь в городе-призраке». Частично работу над синглом Мик Джаггер и его команда вели в условиях самоизоляции.

«Мы записывали новую музыку в студии до карантина, и нам показалось, что одна песня перекликается с теми обстоятельствами, в которых мы живем сегодня. Мы работали над ней в изоляции. Песня называется Living in a Ghost Town. Мы надеемся, что она вам понравится», - рассказал Джаггер своим подписчикам в Twitter.

Как выяснилось, певец написал стихи к песне еще год назад в сотрудничестве с Китом Ричардсом. С учетом ситуации, которая сложилась в мире в связи с пандемией коронавирусной инфекции, текст был изменен. На песню уже снял видеоклип, на кадрах показаны опустевшие улицы Лондона, безлюдное метро и основные достопримечательности британской столицы в отсутствие туристов.

Общемировой тираж альбомов Rolling Stones, на счету которых более 20 только студийных записей, составляет более 250 миллионов экземпляров. По количеству проданных пластинок музыкальный коллектив признан одним из самых успешных в мире. Джаггер и компания были включены в Зал ставы рок-н-ролла в 1989 году.