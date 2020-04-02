СМИ: в Москве родился ребенок с коронавирусом

Зараженный коронавирусом ребенок родился в московской городской больнице №15. Отмечается, что новорожденный появился на свет путем кесарева сечения.

По словам источника, незадолго до этого у матери ребенка был взят анализ на COVID-19, который показал положительный результат.

Уточняется, что на данный момент роженица и новорожденный находятся под наблюдением специалистов, пишет Лента.ру о ссылкой на источник.

О том, что в России увеличилось количество зараженных в результате тестирования на COVID-19 заявила Татьяна Голикова.

Согласно последним данным, в России зафиксированы 2777 случаев заражения, среди которых 24 человека - умерли, 190 - выздоровели.