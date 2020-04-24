Роспотребнадзор назвал условия для возобновления работы парикмахерских

Роспотребнадзор распространил рекомендации для региональных властей по открытию парикмахерских и салонов красоты в условиях самоизоляции и пандемии коронавирусной инфекции. Документ опубликован на официальном сайте ведомства и содержит набор мер, необходимых для безопасной работы в сложившихся условиях.

Помимо парикмахерских, в него внесены рекомендации по возобновлению профессиональной деятельности ателье, прачечных и химчисток, предприятий по техническому осмотру автотранспорта и магазинов непродовольственных товаров.

«Мы сработали на опережение и подготовили рекомендации для тех учреждений и предприятий, которые пока еще в большинстве регионов не работают», - заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

Перед открытием салона или ателье Роспотребнадзор настоятельно рекомендует провести капитальную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств. Всем сотрудникам необходимо ежедневно измерять температуру тела. Лиц с признаками ОРВИ следует незамедлительно отстранять от исполнения обязанностей.

Работа должна быть организована таким образом, чтобы минимизировать контакты сотрудников между собой. Помещения рекомендуется проветривать после каждого посетителя, а сами работники должны работать с использованием индивидуальных средств защиты.

Согласно официальным данным, количество инфицированных COVID-19 в России составляет 68 622 человека. Вылечить удалось 5 568 пациентов. За время пандемии зафиксировано 615 летальных случаев.