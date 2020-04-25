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Где Восток встречается с Западом: обнародованы фото из архивов полководцев СССР в ходе переговоров на Эльбе

Иван Линдеманн
00:01 25.04.2020
Встреча войск 1-го Украинского фронта маршала Ивана Конева и войск американской 1-й армии генерала Кортни Ходжеса произошла вблизи города Торгау на Эльбе 25 апреля 1945 года. В результате этого остатки вооруженных сил Германии были расколоты на две части.
Где Восток встречается с Западом: обнародованы фото из архивов полководцев СССР в ходе переговоров на Эльбе
© Фото: commanders.mil.ru

В честь 75-летия легендарной встречи советских военачальников с американскими на реке Эльба Министерство обороны Российской Федерации опубликовало архивные документы. Они размещены на сайте военного ведомства в специальном разделе «Полководцы Победы».

© commanders.mil.ru

Там представлены фотографии из семейных архивов прославленных советских полководцев Конева, Жадова, Бакланова, Родимцева. Подборка данных снимков расскажет об официальных приветственных ритуалах в ставках союзных армий, о дружеских встречах и праздничных мероприятиях, проходивших в апреле и мае 1945 года в немецких городах Торгау и Висбаден, где стояли штабы советского 1-го Украинского фронта и американской 12-й группы армий.

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commanders.mil.ru

«Подробности первых встреч с американскими союзниками пользователи смогут узнать из представленного отрывка более поздней беседы маршала Конева и писателя Симонова (также участника знаменитой встречи на Эльбе)», -рассказали в МО РФ.

Кроме того, можно будет прочитать воспоминания Ивана Степановича Конева о личности и чертах характера американского генерала Омара Бредли, об обстоятельствах их официальных встреч и дружеском общении.

По-настоящему уникальным является письмо американского ветерана встречи на Эльбе, рядового Джозефа Половски, которое он написал маршалу Коневу в 1963 году. В нем американец тепло приветствует и поздравляет со знаменательной датой советского военачальника.

© commanders.mil.ru

Письмо опубликовано с переводом на русский язык. Половски вспоминает совместную клятву, принесенную американцами и русскими в момент самой первой встречи: клятву жить в мире.

Встреча войск 1-го Украинского фронта маршала Ивана Конева и войск американской 1-й армии генерала Кортни Ходжеса произошла вблизи города Торгау на Эльбе 25 апреля 1945 года. В результате этого остатки вооруженных сил Германии были расколоты на две части.

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