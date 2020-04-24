Охлобыстин раскрыл юнармейцам тайны кинематографического закулисья

Юнармейцы в рамках рубрики «10 вопросов» взяли интервью у известного актера, режиссера, драматурга и сценариста Ивана Охлобыстина. Беседа прошла в онлайн-формате, поскольку сейчас всем очень важно соблюдать режим самоизоляции.

Юные корреспонденты спросили у известного спикера что почитать или посмотреть в период самоизоляции, на что Иван Охлобыстин посоветовал сериал «Мыслить, как преступник», от которого он в восторге.

«Мне мои дети периодически подсказывают, что посмотреть. Этот сериал состоит из 15 сезонов, я как сценарист кайфую, потому что написать даже два сезона сложно, это надо быть супер детективщиком» - поделился актер.

Назвал Охлобыстин и книги, которые перечитал. Список внушительный, тут и зарубежная литература и отечественная, включая современных авторов: Хокинг, Ферранте, Трижиани, Пелевин, Елизаров и Прилепин.

В ходе разговора возник вопрос о кумирах. Ребята поинтересовались у актера, кто служит примером лично для него. Со слов Ивана Охлобыстина он сам себя мотивирует по жизни и считает странным – быть косплеем кумира. Среди тех, кого он уважает и кем восхищается - Ролан Быков и Валерий Приемыхов.

«На таких людей ориентируюсь. Нельзя сказать, что они героически выглядели. Они были со своими минусами, но, наверно, что больше всего меня в них восхищало, вот так честно, так это то, что они хорошо ко мне относятся. Это совершенно неоправданно. Я этого не заслуживал вообще. Видимо они во мне видели что-то. Меня самого по себе не существует это все отголоски, совокупное эхо вот этих людей» - подчеркнул Охлобыстин.

На вопрос о творческих неудачах и как научиться на них не зацикливаться, Охлобыстин дал очень действенную рекомендацию: нужно просто работать дальше.

«Есть что-то за гранью нашего контроля. Это эстетическая энергия, вдохновение, которая насыщает продукт, отчего это зависит понять нельзя. Иной раз снимаешься и думаешь, что будет нормально, ведь все сделали все как надо, но получается ерунда. Порой снимаешь, ну ерунда, ну нельзя так снимать кино, а получается хорошо – пояснил актер. Меня спрашивают, какое ваше любимое кино, я говорю – ребята я не знаю. Я сужу не по кино, а по коллективу, с которым работал».

По утверждению Охлобыстина, киноиндустрия – невероятно тяжелый труд.

«Это со стороны кажется просто. Встал в одном месте: я люблю тебя Лариса, и повторяешь не один раз. Мало того, стоишь на морозе, изображаешь лето, режиссер психопатический, все ему не нравится, а сам предложить ничего не может. Артисты нервничают. Продюсер истеричка не знает, как украсть еще денег дополнительно».

Актер объяснил ребятам, что работает не ради самовыражения, а по большому счету, чтобы кормить семью. Со слов Охлобыстина он бесконечно благодарен людям, которые пишут или говорят о нем позитивные вещи.

«Я не понимаю за что. Я знаю, как это создавалось, через пень колоду, себя переламывая. Если критикуют конструктивно, с удовольствием и с благодарностью отношусь. Правда, критики не так много, видимо, потому что я злоязычен и не связываются со мной» - пошутил актер.

Юнкорам Иван Охлобыстин посоветовал обременять себя обязаловкой, ведь именно взятые на себя обязательства – лучшая мотивация и средство борьбы с ленью.