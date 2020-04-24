Воробьев дал прогноз по ситуации с COVID-19 в Подмосковье

Темпы роста зараженных коронавирусной инфекцией в Подмосковье ежедневно снижаются на 1-2%. Об этом заявил глава региона Андрей Воробьев.

По его словам, заметное облегчение ситуации последует за продлением режима самоизоляции.

«Если эта изоляция продлится еще 10 дней, то мы увидим значительное облегчение», - сказал губернатор в эфире телеканала «Россия 1».

Пока же, по словам Воробьева, инфицированных много - подмосковная скорая помощь из-за этого работает на пределе своих возможностей.

По последним данным COVID-19 в Московской области заболело 7,9 тысяч человек. Выздоровели 262 человека, 66 - скончались.