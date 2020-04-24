СМИ назвали дату возвращения Бориса Джонсона на работу

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который недавно переболел коронавирусом и в настоящее время находится на самоизоляции в своей загородной резиденции, вернется к исполнению своих обязанностей 27 апреля.

По информации Daily Telegraph, лидер консервативной партии уже попросил своих помощников организовать ему встречи с министрами для того, чтобы войти в курс дела.

Кроме того, как сообщают источники газеты, Джонсон каждый день общается с министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом, который временно исполняет обязанности премьера. По некоторым данным, уже на следующей неделе глава кабмина может возглавить заседание правительства.

Двенадцатого апреля Борис Джонсон с отрицательным тестом на коронавирус был выписан из больницы, в которой он провел неделю, включая несколько дней - в отделении интенсивной терапии.