ВОЗ: число случаев коронавируса в мире превысило 2,6 млн

Количество случаев заражения коронавирусом в мире достигло 2 626 321. Такие данные обнародовала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Большинство случаев - 1 284 216 - зарегистрировано в Европе. За последние сутки в мире были инфицированы 81 529 человек.

По информации ВОЗ, всего от заболевания скончались более 181 тысячи человек, из них 6260 - за прошлые сутки.

Данные университета Джонса Хопкинса, который ведет свою собственную статистику, свидетельствуют о более 2,7 млн подтвержденных случаях и 194,7 тысяч погибших от COVID-19.