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ВОЗ: число случаев коронавируса в мире превысило 2,6 млн

Анна Касаткина
22:39 24.04.2020
Большинство случаев - 1 284 216 - зарегистрировано в Европе.
ВОЗ: число случаев коронавируса в мире превысило 2,6 млн
© Фото: Dwi Anoraganingrum globallookpress

Количество случаев заражения коронавирусом в мире достигло 2 626 321. Такие данные обнародовала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Большинство случаев - 1 284 216 - зарегистрировано в Европе. За последние сутки в мире были инфицированы 81 529 человек.

По информации ВОЗ, всего от заболевания скончались более 181 тысячи человек, из них 6260 - за прошлые сутки.

Данные университета Джонса Хопкинса, который ведет свою собственную статистику, свидетельствуют о более 2,7 млн подтвержденных случаях и 194,7 тысяч погибших от COVID-19.

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