Минкомсвязи обновило список системообразующих организаций в сфере ИКТ

Двенадцать новых организаций в сфере информационно-коммуникационных технологий включили в список системообразующих. Об этом говорится на сайте Минкомсвязи РФ.

«В новой редакции перечня отражены и сгруппированы по подотраслям информации и связи 91 организация», - уточняется в сообщении.

Отмечается, что ведомство также работает над дополнительными предложениями о включении список, по результатам он будет актуализирован.