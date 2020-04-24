Минкомсвязи обновило список системообразующих организаций в сфере ИКТ
Ведомство продолжает работу над дополнительными предложениями о включении список.
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Двенадцать новых организаций в сфере информационно-коммуникационных технологий включили в список системообразующих. Об этом говорится на сайте Минкомсвязи РФ.
«В новой редакции перечня отражены и сгруппированы по подотраслям информации и связи 91 организация», - уточняется в сообщении.
Отмечается, что ведомство также работает над дополнительными предложениями о включении список, по результатам он будет актуализирован.