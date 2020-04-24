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Трамп предложил лечить коронавирус солнечным светом

Ян Брацкий
02:18 24.04.2020
Соединенные Штаты Америки лидируют в мире как по числу заболевших коронавирусом, так и по числу летальных исходов.
Трамп предложил лечить коронавирус солнечным светом
© Фото: pixabay

Коронавирус погибает от воздействия солнечных лучей в течение одной минуты. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп. Глава Белого дома предположил, что лечить инфицированных теоретически можно при помощи очень мощного света.

«При условии, что мы подвергаем тело мощному воздействию ультрафиолета или просто очень мощного света. Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожает его за минуту», - цитирует РИА Новости заявлением Трампа.

В США обстановка с COVID-19 остается напряженной, страна лидируют в мире как по числу заболевших, так и по числу смертей от коронавируса.

Университет Джона Хопкинса, который анализирует данные с официальных источников, а также СМИ, сообщает, что количество смертей от COVID-19 и его последствий превысило отметку в 45 тысяч человек. Кроме того, в Соединенных Штатах инфицированы более 800 тысяч человек.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, от коронавирусной инфекции в мире страдает уже более 2,5 миллиона человек, свыше 175 тысяч из них скончались. В Европе сама неблагоприятная обстановка сохраняется в Италии, Испании и Франции.

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