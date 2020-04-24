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Врач предупредил о возможном скачке числа больных коронавирусом

Ян Брацкий
01:40 24.04.2020
В России насчитывается 62 733 больных коронавирусом, из них 4 774 были выявлены за последние сутки. Несмотря на усилия врачей, 555 человек спасти не удалось.
Врач предупредил о возможном скачке числа больных коронавирусом
© Фото: pixababy

Резкий скачок числа инфицированных коронавирусной инфекцией может произойти в России на следующей неделе. Такого мнения придерживается врач-инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков. По его мнению, статистику испортят нарушители режима самоизоляции, которые ранее были выявлены на улицах российских городов. Это и любители отдохнуть на природе и те, кто игнорировал предупреждения медиков и требования властей.

«На следующей неделе, я боюсь, мы увидим скачок, как итог этих нарушений. Надеюсь, что этот скачок будет небольшой», - заявил врач в эфире телеканала «Россия 24».

Выйти на устойчивое плато Москва сможет к середине мая, считает Тимаков. После этого, около двух недель прирост новых зараженных будет оставаться на одном уровне. На стабилизацию эпидемической обстановки в российской столице уйдет много времени, считает он, поэтому предложил ослабить режим самоизоляции для некоторых категорий граждан, которые уже длительное время находятся в четырех стенах собственных квартир и не появляются на улицах.

«Это люди с хроническими заболеваниями, беременные, люди с детьми, потому что без движения, кислорода могут подняться совершенно другие болезни и связанные с ними последствия», - уверен эксперт.

Стоит отметить, что многие из вышеперечисленных входят в группу риска, а значит, в случае инфицирования, их жизни будут под угрозой. Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что введенные в столице ограничения оптимальны и нужды в ужесточении мер нет. Ну а любое послабление, по мнению градоначальника, чревато ухудшением обстановки.

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