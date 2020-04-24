Более 40 человек с коронавирусом скончались в Москве

В Москве скончался 41 человек, у которых ранее была диагностирована пневмония и выявлен коронавирус. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Возраст умерших - от 34 до 92 лет. Тридцатичетырехлетнему пациенту был поставлен диагноз «двусторонняя нижнедолевая пневмония с геморрагическим компонентом». Также он страдал сахарным диабетом.

Сопутствующие заболевания имели большинство скончавшихся пациентов. Среди них - гипертония, хронический пиелонефрит, холецистит, вирусный гепатит, лейкоз.

В настоящий момент в России официально подтверждено 68 622 случая заболевания коронавирусом, 5 568 человек выздоровели, 615 скончались.