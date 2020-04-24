В России стартует популяционное исследование на антитела к COVID-19

В России начинается популяционное исследование на наличие антител к коронавирусу. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Исследование начнется с Москвы, где тесты ранее начали проходить врачи, уточнила она.

В эфире канала «Россия 24» Попова также пояснила, что при наличии иммунитета у 60% населения после болезни или в результате вакцинации эпидпроцессы замедляются, а передача вируса от человека к человеку может прекратиться.

Ранее глава Роспотребнадзора отметила важность соблюдения режима самоизоляции. Если его не придерживаться, ограничения могут быть ужесточены, заявила она.