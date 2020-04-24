Генпрокурор РФ распорядился защищать интересы малого бизнеса во время пандемии коронавируса

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в ходе совещания заслушал доклады прокуроров субъектов, входящих в Центральный федеральный округ, где с учетом численности и плотности населения зафиксировано самое большое число заболевших коронавирусом.

С докладами выступили прокуроры города Москвы, Московской, Воронежской, Ярославской, Смоленской, Ивановской областей, а также Московский межрегиональный транспортный прокурор.

Глава Генпрокуратуры напомнил подчиненным об их основных задачах и ориентировал прокуроров на обеспечение бесперебойной работы органов прокуратуры в создавшихся непростых условиях в связи с COVID-19.

Главными задачами Краснов назвал: контроль за соответствием региональной и муниципальной правовой базы федеральному законодательству, пакету недавно принятых Госдумой федеральных законов, актам правительства; обеспечение прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь, трудовых и иных социальных прав; незамедлительное реагирование на факты завышения цен на социально значимые продукты питания, непродовольственные товары первой необходимости и лекарства.

Руководитель ведомства также призвал контролировать целевое и эффективное расходование значительных бюджетных средств, выделенных на борьбу с коронавирусом. Прокурорам предстоит защищать законные интересы малого и среднего бизнеса, смотреть за надлежащей реализацией мер государственной поддержки предпринимателей, включая выплаты работникам, отсрочку платежей, льготы и иные гарантии. Также Краснов распорядился уделить особое внимание пресечению распространения недостоверных сведений об инфекции.

Кроме того, генпрокурор особо отметил необходимость максимально активно взаимодействовать с правоохранительными и контролирующими органами.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, серия аналогичных совещаний будет проведена и с прокурорами прокуратур субъектов, входящих в другие федеральные округа.