Кабмин выделил 6 млрд рублей на возмещение недополученных доходов по льготной ипотеке
Взять жилищный кредит под 6,5% россияне смогут до 1 ноября.
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Правительство РФ выделило банкам 6 млрд рублей из резервного фонда на возмещение недполученных доходов по льготной ипотеке. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Шесть млрд рублей выделено из резервного фонда правительства на возмещение кредитным организациям недополученных доходов по ипотечным кредитам, выданным гражданам под 6,5% годовых», - сообщается на сайте кабмина.
Ранее правительство утвердило постановление о программе льготной ипотеке. Воспользоваться ей россияне смогут до 1 ноября, ставка 6,5% будет распространяться на весь срок кредита.