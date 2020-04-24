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Максимально осторожно: эпидемиолог рассказал о поэтапном выходе из самоизоляции

Анна Касаткина
20:45 24.04.2020
ПО словам врача, важно суметь вернуться на предыдущую ступень, если ситуация ухудшится.
Максимально осторожно: эпидемиолог рассказал о поэтапном выходе из самоизоляции
© Фото: Георгий Зимарев РИА Новости

Выход из режима самоизоляции в России должен быть поэтапным, максимально осторожным и с постоянным анализом ситуации. Об этом заявил заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Александр Семенов.

Он подчеркнул, что важно суметь вернуться на предыдущую ступень, если обстоятельства изменятся в худшую сторону.

«Главное, конечно, продержаться до 10-12 мая, не меньше, в этом режиме, чтобы не спровоцировать вторичный подъем заболеваемости», - сказал Семенов.

Придерживается точки зрения о том, что меры должны быть продлены как минимум до 12 мая, и директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев. При этом, по его словам, проект концепции поэтапного снятия ограничительных мер из трех этапов уже подготовлен.

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