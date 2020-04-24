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Роспотребнадзор: меры по ограничению могут ужесточить, если не соблюдать уже введенные

Роман Захаров
20:27 24.04.2020
Глава ведомства считает, что выход из самоизоляции должен быть только поэтапным, в противном случае ситуация может ухудшиться.
Роспотребнадзор: меры по ограничению могут ужесточить, если не соблюдать уже введенные
© Фото: Konstantin Kokoshkin, globallookpress

Россия прошла два инкубационных периода коронавируса и лишь после третьего можно будет говорить о возвращении к нормальной жизни. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее мнению, выход из самоизоляции должен быть только поэтапным, в противном случае ситуация может ухудшиться, из-за чего придется возобновить жесткие меры по борьбе с COVID-19. Также чиновница сообщила, что в обозримом периоде нельзя сказать, что власти РФ откажутся от введенных мер.

«Сегодня очевидно, что меры, которые мы приняли, они эффективны», - заявила глава ведомства на совещании с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой.

Кроме того, Попова рассказала, что руководство страны может ужесточить имеющиеся ограничения, если граждане не будут соблюдать уже введенные .

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