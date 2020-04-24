Сожженные дома и едкий смог: что происходит в охваченной лесными пожарами Сибири

В Сибири бушуют лесные пожары - тысячу возгораний зафиксировали только за прошедшие сутки. Огонь нередко подходит к населенным пунктам, спасатели переведены на особый режим работы.

На Алтае в огненном плену оказались почти 40 человек. Пришлось организовать спецоперацию и вызволять людей при помощи вертолета.

Борьбу с огнем ведут и в Забайкальском крае - там полыхает почти семь тысяч гектаров леса, ситуацию усложняет шквалистый ветер. Огонь вплотную приблизился к четырем селам.

В Новосибирской области ситуация тоже сложная. За сутки огнем уничтожено около сотни построек: жилые дома, дачи, фельдшерский пункт. На востоке региона к тушению пришлось привлекать авиацию.

Дым от пожаров добрался до Новосибирска. Город окутан смогом, люди жалуются на запах гари. Онлайн-сервисы фиксируют восьмибалльное загрязнение атмосферы.

«Погодные условия улучшатся в ближайшие сутки, а затем следует ожидать вновь восстановление антициклонального поля, и накопление вредных примесей в атмосфере сохранится», - поясняет начальник Гидрометцентра «Западно-Сибирское УГМС» Анна Лапчик.

За сутки в Сибири зафиксировали больше тысячи возгораний. И чаще всего виноваты в этом люди.