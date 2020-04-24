Голикова: россияне устали от ограничений из-за коронавируса

Россияне устали от ограничительных мер по коронавирусу, а потому необходимо оценить возможность их ослабления. Об этом на совещании с ведущими экспертами в сфере эпидемиологии и вирусологии заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Мы уже месяц живем в ситуации ограничений. Население устало от ограничений. Конечно, важно оценить, когда мы сможем ослабить ограничительные меры», - сказала она.

Голикова отметила, что ограничительные меры приводят не только к стагнации в экономике и замедлению темпов ее роста, но и к психологической усталости людей.

По словам вице-премьера, в ряде регионов граждане не соблюдают режим самоизоляции, что вызывает «достаточно серьезную тревогу».

В России на данный момент подтверждено 68,6 тысяч случаев заболевания COVID-19. Умерли 615 человек, выздоровели - более пяти тысяч.