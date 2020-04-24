«Недопустимо»: в Роспотребнадзоре предостерегли от нарушения самоизоляции в праздники

В России в связи с распространением коронавируса не осталось свободных медицинских кадров. Об этом на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он обратился к Минздраву с просьбой направить студентов-медиков четвертых и пятых курсов на практику в стационары. Также градоначальник отметил, что при той динамике, которая происходит сейчас, через две недели регионы могут столкнуться с дефицитом коек для размещения больных. В связи с этим он поручил решить вопрос по развертыванию дополнительного коечного фонда.

Что касается сохранения режима изоляции, глава Роспотребнадзора Анна Попова, заявила что нарушать его в предстоящие в майские праздники недопустимо, иначе все усилия, принятые ранее, окажутся напрасными.