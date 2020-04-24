Десять миллионов деревьев высадили участники акции «Сад памяти», стартовавшей 18 марта

Международная акция «Сад памяти» продолжается и пересекла отметку в десять миллионов посаженных деревьев. Акция проходит на территории лесничеств. Сегодня, 24 апреля, свой вклад внесли Ивановская, Курганская и Кемеровская области.

Так, на территории лесного фонда Курганского лесничества на площади 1 га посадили 4 000 саженцев сосны. Этот «Сад памяти» лесники посвятили всем зауральцам, павшим в годы Великой Отечественной войны, но в первую очередь своему герою - заслуженному лесоводу Российской Федерации Валерию Симонову.

Как рассказывают его коллеги, Валерий Андреевич участвовал в сражении под Москвой, в составе Воронежского полка держал оборону и переходил в наступление на Курской дуге. После тяжелого ранения и лечения в госпитале, несмотря на инвалидность и назначенную пенсию, добился возврата на военную службу, а после демобилизации вернулся в родные места, 20 лет проработал руководителем Просветского леспромхоза.

Почтили память героев и ивановские лесники. Акцию провели на территории лесного фонда Лежневского района Ивановской области, где высадили 75 саженцев сосны. По словам руководителя ОГКУ «Ивановское лесничество» Сергея Яблокова, одно из деревьев здесь также посвятили бывшему работнику Пригородного лесхоза, первому в Ивановской области заслуженному лесоводу РСФСР Григорию Иващенко. Григорий Мартынович прошел удивительный и тяжелый путь. Несколько раз был в плену, совершал побеги, участвовал в партизанском движении, прошел Бухенвальд и другие концлагеря. В апреле 1945 года союзные войска освободили его из концлагеря города Берген. В послевоенные годы Григорий Мартынович вернулся в лесхоз и работал помощником в Талицком и Уводьском лесничествах, а с января 1955 года - лесничим Талицкого лесничества.

Еще одно мероприятие в рамках акции «Сад памяти» состоялось в Кемеровской области, лесных землях Юргинского лесничества Кемеровской области. Здесь посадили 2,5 тысячи молодых елочек, одну из которых, как и в других регионах, сегодня посвятили работнику Юргинского лесхоза, участнику Великой Отечественной войны Ивану Михайловичу Дюкареву.

«За те долгие годы, что он отработал в лесхозе, им было создано много прекрасных лесов. Одному из участков элитных лесных культур, которые он создал, присвоено имя ветерана», - отмечают его коллеги.

Отметим, к акции «Сад памяти» приурочены плановые работы по лесовосстановлению. В связи с эпидемиологической ситуацией к высадкам привлекается минимальное количество сотрудников лесничества. Участники обеспечиваются средствами защиты и строго придерживаются правила работы на расстоянии социальной дистанции - не менее полутора-двух метров, в группах из не более двух-трех человек.

Вместе с тем все больше людей пользуется возможностью поддержать акцию, не выходя из дома. Напомним, тем, кто проживает в частном доме с приусадебным участком или на даче, организаторы акции «Сад памяти» ранее предложили посадить дерево у себя на участке и поддержать акцию в соцсетях с хештегом #СадПамятиДома, а также нанести свое дерево на интерактивную карту официального сайта акции садпамяти2020.рф. На данный момент на карте появилось уже порядка тысячи пользовательских точек. Свой вклад в #СадПамятиДома накануне внесла Хакасия, а именно жители села Усть-Бюр Усть-Абаканского района. На своих участках сельчане посадили несколько саженцев сосен, которые им предоставили лесники. Так здесь почтили память жительницы блокадного Ленинграда Антонины Гапаевой.

«Она рассказывала, как их спас лес. Они срывали березовый листочек, на него клали земляничку, а сверху еще листочек. Это был у них пирожок. А бомбоубежище было у них как второй дом. Когда туда спускались, у каждого был свой угол или кусочек стенки», - со слезами на глазах вспоминают внуки Антонины Гапаевой.

Высаживают деревья у себя на участках и наши соотечественники за рубежом. На минувшей неделе сразу два дерева в память о героях появилось в Марокко, в городах Темара и Фес. Речь идет о первых саженцах в рамках инициативы #СадПамятиДома в этой стране. Так, 20 апреля в Темаре волонтер Победы, член Регионального координационного совета организаций российских соотечественников региона Африки и Ближнего Востока Владимир Заварзин посадил дерево в память о своем отце, ветеране Великой Отечественной войны и войны с Японией. Жительница города Фес, координатор «Волонтеров Победы» в Марокко Инна Хенниуи посвятила деревья памяти сразу трем своим героям.

Отметим, что стать участником акции можно и не имея собственного участка. Будучи дома, поделитесь с детьми рассказами о своих героях за общим занятием. Нарисуйте вместе дерево, которое вы обязательно посадите позже, смастерите поделку, аппликацию, расскажите, кому в будущем вы посвятите «живое дерево» на акции, или просто поделитесь историями о них и вновь не забудьте опубликовать фото с хештегом #СадПамятиДома в социальных сетях.

Напомним, «Сад памяти» - международная акция, в рамках которой планируется высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны. Организаторами международной акции «Сад памяти» выступают «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов, Федерального агентства лесного хозяйства, Фонда президентских грантов и национального проекта «Экология». Вся актуальная информация об акции на официальном сайте - садпамяти2020.рф.