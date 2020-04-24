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Ученые рассказали, как продлить жизнь с помощью кофе

Роман Захаров
18:50 24.04.2020
У людей, пьющих кофе, пропущенный через бумажный фильтр, риск смерти снижается на 15%, по сравнению с теми, кто кофе не пьет.
Ученые рассказали, как продлить жизнь с помощью кофе
© Фото: Engin Akyurt, Pixabay

Специалисты Гетеборгского университета Швеции выяснили, как нужно готовить кофе, чтобы продлить себе жизнь. Результаты необычного исследования, в котором принимали участие 508 747 мужчин и женщин в возрасте от 20 до 79 лет, были опубликованы в журнале European Journal of Preventive Cardiology.

Согласно материалу, участники эксперимента дома заполняли анкеты, где указывали количество потребляемого кофе, способ его приготовления, отношение к курению. Учитывался и их рост, вес, уровень холестерина, артериальное давление, физическая активность.

Эти факторы были выбраны не случайно. По мнению медиков они влияют на возможность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

За респондентами велось наблюдение в течение 20 лет. За это время скончался 46 441 человек, из них 12 621 от сердечно-сосудистых заболеваний, 6 202 от ишемической болезни сердца, 2 894 от инсульта.

Ученые установили, что фильтрованный кофе предпочитали 59% участников, нефильтрованный - 20%, 9% пили и тот, и другой, а 12% не пили этот напиток вовсе.

Специалисты обратили внимание на следующую закономерность: смертность была ниже в группах, где кофе употребляли. У тех, кто пил напиток, пропущенный через бумажный фильтр, риск смерти был на 15% ниже, чем среди тех, кто кофе не пил.

Наиболее низкий показатель смертности был зарегистрирован среди тех, кто пил от одной до четырех чашек фильтрованного кофе в день, а вот нефильтрованный кофе, напротив, повышал уровень холестерина в крови, увеличивал пульс и вероятность смерти людей старше 60 лет.

Кардиологи отмечают, что им неизвестны размеры чашек, из которых пили участники эксперимента, а также добавляли люди в кофе молоко, сливки, сахар или нет.

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