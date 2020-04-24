Нулевые кредиты и мораторий на проверки: как помогают бизнесу во время эпидемии COVID-19

Пандемия коронавируса поставила бизнес в России на грань выживания. Правительство в связи с этим постоянно расширяет пакет антикризисных мер, а в банковской сфере для предпринимателей появляются уникальные продукты - например, кредит с нулевой ставкой.

По словам владелицы маникюрных студий Анастасии Павловой, в денежном плане бизнес в данный момент себя чувствует «очень плачевно».

«Мы ведем переговоры с нашими арендодателями, но до сих пор нам не дали никакой скидки, никаких каникул. И если это все так продлится, то, к сожалению, мы будем на грани банкротства», - рассказывает она.

У Павловой 14 салонов в Москве и области, в среднем выходит 250 тысяч рублей за одну точку.

Но понять в этой ситуации можно и тех, кто сдает помещения в аренду. Например, на промышленной площадке в Нижегородской области занято осталось не больше 40%. При том что владельцы идут навстречу клиентам и снижают ставки.

«Правительство идет навстречу бизнесу и , я считаю, мы тоже должны. В конце концов если от нас съедут арендаторы из-за высокой арендной ставки, они нам не будут платить. Нам придется искать новых, а это не факт, что получится», - объясняет владелец коммерческой недвижимости Василий Иванов.

Бизнес, который смог, перешел на удаленку - нет смысла снимать офис, если для работы хватает телефона и компьютера. Такое решение приняли многие турфирмы.

«Мы уже договорились с сотрудниками, сотрудникам продолжаем выплачивать небольшую зарплату. Кадры для нас очень важны. С офисами мы решили за простаиваемые помещения не платить. И не копить долги», - говорит генеральный директор туристической компании Элеонора Евдокимова.

Но и в этом случае предприниматели рассчитывают на помощь государства. Чтобы платить сотрудникам пусть и минимальные деньги, их надо где-то взять. На российском рынке уже появился уникальный для банковского сектора продукт - кредит с нулевой процентной ставкой.

«ЦБ субсидирует фондирование по этим кредитам. Первые полгода такой кредит не требует никаких оплат. Процентная ставка 0 - никаких выплат не делается. Следующие полгода - кредит всего на год - идет аннуитетное погашение и ставка по такому кредиту вторые полгода - 4%», - поясняет представитель банка Роман Гаврилов.

Пять крупных банков уже одобрили нулевые кредиты на четыре с половиной миллиарда рублей. Есть также пакет антикризисных мер правительства, который постоянно расширяется. Так, до 31 декабря действует мораторий на проведение проверок предпринимателей. Надзорные органы выполняют поручение, если речь не идет о жизни и здоровье людей.

«Правительством приняты меры по невзысканию штрафных санкций, учитывая ситуацию с новой коронавирусной инфекцией. И эти меры соблюдаются полностью», - говорит генеральный директор Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства Александр Браверман.

В корпорации готовы работать с региональными банками - ручаться за них перед Центробанком, чтобы они тоже могли выдавать беспроцентные кредиты на зарплату.